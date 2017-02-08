إصابة 20 شخصا جراء الأعاصير التي اجتاحت ولاية لويزيانا الأميركية

أعلنت السلطات الأميركية اليوم إصابة عشرين شخصا على الأقل جراء الأعاصير التي اجتاحت مدينة نيو أورليانز ومناطق أخرى في ولاية لويزيانا كما تسببت العواصف القوية بسقوط أشجار وخطوط كهرباء وانهيار منازل.



ونقلت رويترز عن جون بل إدواردز حاكم الولاية قوله: “إن نطاق الدمار لا يشبه أي دمار رأيته من قبل” معلنا حالة الطوارئ في أنحاء الولاية فيما أشار الحرس الوطني في لويزيانا إلى إجراء عمليات بحث وإنقاذ للعثور على مصابين قد تكون تقطعت بهم السبل.



بدورها أشارت متحدثة باسم شركة كهرباء لويزيانا إلى أن ما يقرب من 50 ألف مشترك في لويزيانا بدون كهرباء من بينهم أكثر من عشرة آلاف في نيو أورليانز وحدها.



وضربت سلسلة من الأعاصير الولاية في شباط وآذار الماضيين كما تعرضت لويزيانا لدمار بسبب فيضانات في آب عندما لحقت أضرار بأكثر من 60 ألف منزل في 20 منطقة ليتحول الأمر إلى ثاني أسوأ كارثة بالولاية منذ الإعصار كاترينا عام 2005.

وكالات