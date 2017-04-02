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إصابة 18 شخصا جراء انفجار قرب باريس

أصيب 18 شخصا جراء انفجار هائل خلال مهرجان في الضاحية الشمالية للعاصمة الفرنسية باريس.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم خدمة الإطفاء قوله إن “الحادث وقع في منطقة فيلبينت وادى الى اصابة 18 شخصا بينهم 5 إصابتهم بالغة”.

وأشار إلى أنه بين الجرحى 3 اطفال إصابة أحدهم بالغة .

ووقع الانفجار بعد قيام شخص بإشعال النار في “رجل الكرنفال” وهو هيكل خشبي يحرق في العادة بعد العرض الذي يتم تنظيمه لأطفال المدينة ولدى اشتعال الهيكل الخشبي تسبب بانفجار كبير مثيرا الذعر بين المشاركين.

وقال مصدر في الشرطة: إن “عددا من الاشخاص أصيبوا نتيجة تطاير أجزاء خشبية”.

وحشد الاطفاء نحو130عنصرا لإجلاء الناس من مكان الانفجار.

وكالات

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