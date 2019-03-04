إصابة 16 شخصاً جراء حادث مروري على طريق دمشق-حمص

أصيب 16 شخصاً بجروح اليوم جراء حادث مروري على الطريق الدولي دمشق حمص.



وأفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق لمراسلة سانا بأنه نتيجة السرعة الزائدة اصطدمت حافلة كبيرة لنقل الركاب “بولمان” بسيارة خاصة نوع مرسيدس على مسار الذهاب من دمشق باتجاه حمص عند مفرق بلدة قارة بريف دمشق.



وأشار المصدر إلى أن الحادث أدى إلى إصابة 16 شخصاً بجروح بينهم طفل وثلاث نساء إصابتهم تتفاوت بين متوسطة وخطيرة أسعفوا إلى مشفيي الباسل في بلدة دير عطية والنبك الوطني.



وأصيب يوم أمس 12 شخصاً بجروح جراء حادث مروري على طريق دمشق بيروت.