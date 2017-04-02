وكالة تجسس أميركية ضخمة أكثر خطورة من سابقاتها
سدود درعا لا تبعث على الاطمئنان أبداً…وتركـة ثقيلة خلّفها الإرهاب
الجيش العربي السوري يبدأ باقتحام حي القابون
مأزق «تحرير الشام» بعد هزائمها في دمشق وحماة ودرعا
ميليشيات «غضب الفرات»: قطعنا جميع الطرق إلى الطبقة
إصابة 16 شخصا في تفجير إرهابي أمام مركز تدريب للشرطة بمحافظة الغربية المصرية
لماذا يحلّق الإسرائيلي على الشريط ولا يقصف ؟ عن النقطة 85 وموقعي العشة والشحار
إحباط هجوم لمجموعة من إرهابيي “جبهة النصرة” على عدد من النقاط العسكرية بريف اللاذقية
خروج أكثر من600 مسلح والبعض من عائلاتهم من حي الوعر
الجيش يبعد فلول الإرهابيين عن حماة ومطارها
قرار حكومي يوضح سبل منح فرصة العمل لذوي الشهيد
روسيا تستخدم “الروبوتات” لإزالة الألغام في تدمر وحلب
إحباط هجوم ل “جبهة النصرة” بريف حمص ومقتل 8 من إرهابييها في درعا البلد
الإحتلال التركي يعتقل مزارعين في ادلب.. و”لطش الأراضي” مستمر
كيان الاحتلال الإسرائيلي يستولي على 977 دونما جنوب نابلس لإقامة مستوطنة جديدة

إصابة 16 شخصا في تفجير إرهابي أمام مركز تدريب للشرطة بمحافظة الغربية المصرية

أصيب 16 شخصا اليوم في تفجير إرهابي أمام مركز تدريب للشرطة بمحافظة الغربية في مصر.

ونقل موقع اليوم السابع المصري عن وكيل وزارة الصحة بالمحافظة محمد شرشر قوله إن “16 شخصا أصيبوا في التفجير بينهم 14 مجندا تم نقلهم جميعا إلى المشفى لتلقي العلاج”.

بدوره أوضح مصدر أمني أن إرهابيين استخدموا دراجة نارية مفخخة وضعوها في موقف للسيارات أمام مركز التدريب قبل أن يفجروها عن بعد.

وتشهد مصر هجمات إرهابية يقوم بها تنظيما “داعش” والإخوان المسلمين الإرهابيان وتستهدف مراكز الجيش والشرطة.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.