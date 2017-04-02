إصابة 16 شخصا في تفجير إرهابي أمام مركز تدريب للشرطة بمحافظة الغربية المصرية

أصيب 16 شخصا اليوم في تفجير إرهابي أمام مركز تدريب للشرطة بمحافظة الغربية في مصر.



ونقل موقع اليوم السابع المصري عن وكيل وزارة الصحة بالمحافظة محمد شرشر قوله إن “16 شخصا أصيبوا في التفجير بينهم 14 مجندا تم نقلهم جميعا إلى المشفى لتلقي العلاج”.



بدوره أوضح مصدر أمني أن إرهابيين استخدموا دراجة نارية مفخخة وضعوها في موقف للسيارات أمام مركز التدريب قبل أن يفجروها عن بعد.



وتشهد مصر هجمات إرهابية يقوم بها تنظيما “داعش” والإخوان المسلمين الإرهابيان وتستهدف مراكز الجيش والشرطة.

وكالات