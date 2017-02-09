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إصابة 13 شخصاً بجروح جراء اعتداءات إرهابية بقذائف الهاون والصواريخ بريفي إدلب وحلب

أصيب 11 شخصاً بجروح بينهم 3 أطفال نتيجة اعتداء إرهابيي تنظيم “داعش” بصاروخ غراد على قرية الحمام بريف حلب الجنوبي الشرقي.

إلى ذلك أصيب شخصان بجروح جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة “جيش الفتح” المرتبط بنظامي أردوغان وآل سعود بقذائف الهاون على بلدة الفوعة المحاصرة بريف إدلب الشمالي.

وذكرت مصادر أهلية أن “بلدة الفوعة تعرضت ظهر اليوم لاعتداء إرهابي بعدد من قذائف الهاون أطلقها إرهابيون يتحصنون في قرية الصواغية المجاورة للبلدة ما أسفر عن إصابة رجل 70 عاماً وفتاة 18عاماً ووقوع أضرار مادية في الممتلكات”.

وفي الـ 22 من الشهر الماضي أصيبت طفلة في الثالثة من عمرها نتيجةا عتداء إرهابي بقذائف الهاون على بلدة الفوعة.

وتحاصر التنظيمات الإرهابية بلدتي الفوعة وكفريا بريف إدلب الشمالي منذ أكثر من عامين وتعتدي على الأهالي بالقذائف والأسلحة الرشاشة ما يؤدي إلى ارتقاء شهداء ووقوع جرحى بينهم وتمنع وصول المواد الغذائية والطبية وتستهدف المظلات الحاملة للمساعدات الانسانية بالرشاشات.

سانا

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