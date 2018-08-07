إصابة 13 شخصا جراء انفجار سيارة في محافظة الجيزة المصرية

أصيب 13 شخصا اليوم جراء انفجار سيارة خاصة أسفل كوبرى 6 أكتوبر بمنطقة الدقي فى محافظة الجيزة بمصر.

وأعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان بحسب ما نقل عنه موقع بوابة الأهرام ارتفاع عدد المصابين في حادث تصادم عدة سيارات أسفل الكوبري الى 13 شخصا وهي حصيلة نهائية بعد إخلاء موقع الحادث تماما مؤكدا أنه لا توجد وفيات فيما يتلقى جميع المصابين العلاج في المستشفيات.

وكان مصدر أمنى بالمحافظة أفاد بأن “الانفجار تسبب فى تفحم سيارة ميكروباص تصادف مرورها أثناء وقوعه إضافة إلى أضرار فى سيارتين”لافتا إلى أنه تم إرسال عناصر من المعمل الجنائي للتأكد من سبب الانفجار.

ونتج عن الحادث توقف جزئي فى حركة السيارات بمطلع كوبرى 6 أكتوبر كما تأثرت حركة المرور بشارع أحمد عبد العزيز المتجه لميدان الجيزة وجامعة القاهرة.