إصابة 13 شخصا باعتداء إرهابيي “داعش” على حيي الجورة والقصور

أصيب 13 شخصا بجروح جراء قصف إرهابيي تنظيم “داعش” بالقذائف الصاروخية والهاون الأحياء السكنية في مدينة دير الزور.



وسقط أكثر من 10 قذائف صاروخية وهاون أطلقها إرهابيو “داعش” اليوم على حيي الجورة والقصور في مدينة دير الزور.



وتسبب الاعتداء الإرهابي بإصابة 13 شخصا بجروح ووقوع أضرار مادية كبيرة في عدد من المنازل والبنى التحتية في الحيين.



وذكر مدير الصحة بدير الزور الدكتور عبد نجم العبيد أن أغلب الجرحى نتيجة الاعتداء الإرهابي من الاطفال والنساء حيث وصل إلى مشفى الأسد 13 جريحا تفاوتت اصاباتهم بين المتوسطة والخفيفة وتم تقديم الاسعافات اللازمة لهم.



وأكد مدير الصحة جاهزية مشفى الأسد لاستقبال جميع الحالات الإسعافية والمرضية وتقديم جميع الخدمات الطبية على مدار الساعة رغم الحصار الخانق الذي تتعرض له مدينة دير الزور من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي.



ولفت العبيد إلى أن مديرية الصحة أرسلت اليوم كمية من الأدوية الاسعافية الى النقطة الطبية في حي هرابش تم اسقاطها عبر إحدى حوامات الجيش العربي السوري مبينا أنها تضمنت أدوية إسعافية ومضادات للالتهاب وضمادات وسيرومات.



الجدير بالذكر أن النقطة الطبية في حي هرابش هي الوحيدة التي تقدم الخدمات الطبية للمدنيين في الأحياء الواقعة في الجهة الشرقية من مدينة دير الزور التي يقطن فيها نحو 1300 عائلة وتتعرض لحصار خانق منذ نحو 40 يوما بعد قطع إرهابيي “داعش” الطريق الواصل بينها وبين باقي أحياء المدينة.

سانا