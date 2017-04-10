إصابة 13 تلميذاً وتلميذة في الحسكة إثر سقوط شجرة نتيجة الرياح الشديدة

أصيب 13 تلميذا وتلميذة من مدرسة ابي تمام وسط مدينة الحسكة أمس إثر سقوط شجرة ضمن حرم المدرسة نتيجة الرياح الشديدة التي ضربت المدينة وتم نقلهم إلى المشافي العامة والخاصة.



وأكد محافظ الحسكة جايز الموسى لدى اطلاعه على الحالة الصحية للتلاميذ المصابين ضرورة تقديم كل الخدمات الاسعافية والطبية لهم سواء في المشافي العامة أو الخاصة.



وبين مدير الصحة الدكتور محمد رشاد خلف أن المديرية استنفرت الطواقم الطبية في المشافي العامة والخاصة بغية تقديم الخدمات الاسعافية والطبية للتلاميذ مشيرا إلى أن “أغلبية الاصابات كسور ورضوض وهناك حالتان في وضع خطر لغاية اللحظة و 5 اصابات متوسطة وباقي الاصابات بسيطة”.



من جهتها أوضحت مديرة التربية الهام صورخان في تصريح مماثل أن الشجرة سقطت اثناء انصراف التلاميذ ويبلغ ارتفاعها نحو 10 أمتار وتتم “متابعة اوضاع التلاميذ الصحية في المشافي العامة والخاصة” لافتة إلى أن ثانوية ابي تمام عبارة عن تجمع لمدرستين هما دولاب العويصي و خضر الفرحان.



وفي وقت سابق من العام الحالي سقط جزء من الشجرة نتيجة الرياح الشديدة ما أدى إلى تهدم جزء من الباب الرئيسي للمدرسة.

سانا