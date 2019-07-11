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إصابة 11 مدنيا جراء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة قرب كنيسة السيدة العذراء بالقامشلي

أصيب عدد من الأشخاص بجروح نتيجة تفجير إرهابي بسيارة مفخخة جانب كنيسة السيدة العذراء وسط القامشلي.


وذكر مصدر إعلامي أن إرهابيين فجروا سيارة مفخخة في حي الوسطي بمدينة القامشلي بجانب كنيسة السيدة العذراء أدت إلى إصابة 11 مدنيا بجروح ووقوع أضرار مادية في جدران الكنيسة والمحال التجارية والسيارات المركونة بالمكان.


وتم نقل الجرحى إلى أحد مشافي المدينة لتلقي العلاج الإسعافي المناسب.


وأصيب في الـ23 من حزيران الماضي شخصان بجروح نتيجة انفجار دراجة نارية مفخخة في حي الهلالية عند المدخل الغربي لمدينة القامشلي.

 

سانا