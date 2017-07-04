إصابة 10 أمريكيين جراء دهسهم بسيارة شرق بوسطن

أصيب أمس 10 أمريكيين بجروح جراء دهسهم من قبل سيارة قرب مطار لوغان الدولي شرق مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث لا يحمل طابعا إرهابيا وكان سببه خطأ من السائق الذي ضغط على دواسة البنزين بدلا من المكابح.



وأعلنت شرطة الولاية أن حالات الجرحى متفاوتة الخطورة مشيرة إلى عدم وجود معلومات تفيد بأن الصدم كان متعمدا.



وتعيش الدول الغربية حالة من الخوف والقلق بعدما شهدت العديد من الاعتداءات بسيارات وشاحنات ينفذها متطرفون في الشوارع والساحات كنتيجة طبيعية لدعم تلك الدول للإرهاب في العالم وتغاضيها عن سفر الآلاف من مواطنيها إلى سورية والعراق للالتحاق بصفوف التنظيمات الإرهابية.

وكالات