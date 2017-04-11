إصابة 10 أشخاص في انفجار بمقر قوات مكافحة الشغب في محافظة ديار بكر جنوب شرق تركيا

أصيب عشرة أشخاص بجروح اليوم في انفجار وقع في مقر لقوات مكافحة الشغب التابعة لمديرية أمن محافظة ديار بكر جنوب شرق تركيا.



وقالت مصادر أمنية في حديث لوكالة الأناضول التركية.. إن “الانفجار وقع أثناء إصلاح مصفحة في المقر الواقع في منطقة باغلر بالمحافظة ما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص إضافة إلى إلحاق أضرار بالمبنى والأماكن المجاورة”.



وأضافت المصادر.. إن “الجهات المعنية لم تتأكد بعد من سبب وقوع الانفجار”.



وكان جنديان تركيان قتلا في الـ 15من اذار الماضي في انفجار قنبلة على الطريق السريع جنوب شرق البلاد.



وتشهد تركيا اضطرابات أمنية وحالة من عدم الاستقرار بسبب الحملة العسكرية التي يشنها نظام أردوغان على محافظات جنوب شرق تركيا والعمليات القمعية التي ينفذها ضد المواطنين الأتراك ووسائل الإعلام الرافضة لسياساته إضافة إلى دعمه الإرهاب في المنطقة وخاصة في سورية.

وكالات