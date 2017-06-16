إصابة 10 أشخاص بحادث دهس في نيويورك الأمريكية

أصيب 10 أشخاص بحادث دهس وقع أمس في منطقة مانهاتن وسط مدينة نيويورك الأمريكية.

وأشارت إدارة خدمة الإطفاء في المدينة إلى أن الحادث حصل على مفترق شارعين مضيفة أن أحد المصابين تم نقله إلى المستشفى فيما تلقى 9 آخرون العلاج من خدمات الإسعاف في مكان الحادث.



بدورها ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن سيارة رباعية الدفع صعدت فوق الرصيف وصدمت مجموعة من المارة من دون إعطاء تفاصيل اضافية بينما قال أحد شهود العيان إنه رأى السيارة وهي تصدم أخرى على الطريق ما أدى إلى فقدان سائقها السيطرة عليها.

وكالات