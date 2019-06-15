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إصابة مدنيين اثنين جراء انفجار ألغام من مخلفات المجموعات الإرهابية في مدينة درعا وريفها

أصيب مدنيان بجروح نتيجة انفجار ألغام من مخلفات التنظيمات الإرهابية في مدينة درعا وبلدة الشيخ مسكين .


وذكر مصدر طبي في درعا أن مدنيين اثنين أصيبا اليوم بجروح متفاوتة إثر انفجار ألغام وقذائف من مخلفات المجموعات الإرهابية في كل من مدينتي درعا والشيخ مسكين .


وبين المصدر أن المصابين أسعفا إلى مشفيي درعا وازرع وأوضاعهما مستقرة حاليا .


ويواصل عناصر الهندسة في الجيش أعمالهم في تمشيط المناطق المحررة في درعا وريفها لتطهيرها من مخلفات التنظيمات الإرهابية التي عمدت قبل اندحارها من عموم محافظة درعا إلى زرع عبوات ناسفة وألغام في الأراضي الزراعية والمناطق السكنية بغية دب الرعب في نفوس المهجرين ومنعهم من العودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية.