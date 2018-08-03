إصابة مدنيين اثنين جراء اعتداء إرهابي بالقذائف على حي الحمدانية بحلب

أصيب مدنيان بجروح جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف على الأحياء السكنية في مدينة حلب.



وأفاد مصدر ميداني في حلب بإصابة مدنيين اثنين بجروح متفاوتة جراء سقوط عدة قذائف أطلقها إرهابيون على حي الحمدانية بحلب.

وبين المصدر أن الاعتداء الإرهابي تسبب أيضا بوقوع أضرار مادية في منازل الأهالي في المنطقة مشيرا إلى أنه تم نقل الجرحى إلى مشفى الجامعة لتلقي العلاج.

واستشهد أمس 3 مدنيين وأصيب 6 آخرون بجروح جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف على الأحياء السكنية في مدينة حلب.

وتنتشر في أطراف جمعية الزهراء السكنية وقرى ريف حلب الجنوبي الغربي مجموعات إرهابية تتبع في أغلبيتها لتنظيم جبهة النصرة تعتدي على الأحياء السكنية في المدينة والمناطق المجاورة بالقذائف.