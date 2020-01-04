إصابة قائد مركز الدفاع الوطني في طرطوس بحادث مروري

توفي مواطن وأصيب اثنان آخران بينهما قائد مركز الدفاع الوطني في طرطوس، إثر حادث مروري في منطقة القدموس أمس الجمعة.



وأوضحت مصادر مطلعة أنه “توفي الشاب “أسد سلمان اسماعيل” البالغ من العمر 40 عاماً، من قرية الحطانية في ريف القدموس بريف طرطوس، إثر اصطدام سيارتين سياحيتين ببعضهما قرب منتزه البلازا في منطقة القدموس يوم الجمعة”.



وأشارت المصادر إلى أنه “تم الكشف على جثة المتوفي في أحد مشافي المحافظة من قبل هيئة الكشف، حيث تبين أن سبب الوفاة هو تعرضه للصدمة النزفية”.



وأردفت المصادر “كما أسفر الحادث المروري، عن إصابة قائد مركز الدفاع الوطني في طرطوس “فيصل حسن” الملقب “أبو غيث”، والسائق الذي كان برفقته” مضيفة “حيث تم إسعافهم إلى أحد المشافي بالمحافظة، وهما قيد العلاج”.



يُذكر أنه كَثُر في الآونة الأخيرة عدد الضحايا نتيجة الحوادث المرورية في محافظة طرطوس، بسبب السرعة الزائدة وعدم الإلتزام بقواعد السير، حيث شهدت المحافظة خلال شهر كانون الأول الماضي، وفاة 6 مواطنين وإصابة اثنين آخرين في عدة مناطق بالمحافظة.



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