إصابة فنانة سورية بقذيفة هاون ونقلها الى المشفى بشكل طارئ!

نجت الكاتبة السورية ناديا الأحمر من الموت بأعجوبة إثر إصابتها جرّاء سقوط قذيفة هاون في العاصمة دمشق.

حيث أصيبت الأحمر بشظايا في مناطق متفرقة من جسدها، عقب انفجار قذيفة هاون في منطقة القصاع بالقرب من برج الروس، حيث ارتقى عدد من الشهداء والجرحى من المدنيين.

وتم نقل الأحمر بشكل طارىء الى مستشفى "دار الشفاء" حيث تخضع للفحوصات الطبية والعلاجات اللازمة.

يشار إلى أن في ارشيف الأحمر عدداً من ابرز المسلسلات السورية، على رأسها سلسلة "صرخة روح" و"خواتم"، كما تحضر لعمل جديد للعرض في موسم 2018.

المصدر: وكالات