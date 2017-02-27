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إصابة عنصرين من قوات الأمن الجزائرية جراء تفجير إرهابي

أصيب عنصران من قوات الأمن الجزائرية جراء تفجير إرهابي نفذه انتحاري حاول اقتحام مقر مركز أمني مساء أمس في مدينة قسنطينة شرق الجزائر.

ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة الشروق الجزائرية عن مصدر أمني قوله إن “التفجير الذي وقع في قسم “الأمن الحضري 13″ بحي باب القنطرة الشعبي أدى إلى إصابة رجلي أمن بإصابات خفيفة نقلا على إثرها إلى المستشفى”.

وانتشرت قوات الأمن وشكلت حزاما أمنيا حول مكان التفجير الذي تسبب أيضا بأضرار في سيارة وتخريب لواجهة مقر الأمن.

وكالات

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