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إصابة عضو بالكونغرس الأمريكي في إطلاق نار بولاية فيرجينيا

أصيب ثلاثة أشخاص بينهم عضو في الكونغرس الأمريكي جراء إطلاق نار في ملعب رياضي بولاية فيرجينيا الأمريكية أمس.

ونقلت شبكة سي بي اس الإخبارية عن الشرطة الأمريكية قولها إن “مسلحا فتح النار في ملعب رياضي يرتاده سياسيون أمريكيون وأصاب رئيس كتلة الحزب الجمهورى في مجلس النواب ستيف سكاليز وشرطيين”.

بدوره أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن منفذ الهجوم قتل متأثرا بجروح أصيب بها خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

ونقلت ا ف ب عن ترامب قوله “كان يمكن أن يفقد الكثيرون أرواحهم لولا التحرك البطولي لاثنين من ضباط الشرطة الذين تغلبوا على المسلح رغم إصابتهم بجروح خلال الهجوم الوحشي جدا”.

وتعد حوادث إطلاق النار أمرا شائعا في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي وحق حيازة السلاح الفردي بموجب الدستور.

وكالات

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