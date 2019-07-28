إصابة عشرة أشخاص من عائلة واحد بتسمم نتيجة قالب "بوظ "

أسعف عشرة أشخاص من عائلة واحدة من بلدة التوينة غربي الحسكة إلى مركز اللؤلؤة الطبي المحدث وسط مدينة الحسكة نتيجة إصابتهم جميعا بتسمم غذائي ناتج عن شرب مياه موضوعة داخلها قالب ” بوظ ” .



وقال مصدر طبي من مركز اللؤلؤة المحدث أن” المصابين العشرة جميعهم من أفراد عائلة ” العبوش” من بلدة التوينة، سبع نساء و رجل واحد و طفلتين وصلوا يوم الخميس الماضي 25/7/2019إلى المركز، وهم بحالة تسمم غذائي ناتج عن شرب نفس المياه الموضوع داخلها قالب ( بوظ ) لتبريدها ” .



بدوره، بين مدير صحة محافظة الحسكة الدكتور محمد رشاد خلف أن “المرضى بحالة صحية جيدة حيث تم تقديم كامل العلاج لهم من قبل كادر مركز اللؤلؤة، كما تم تخريج اثنان منهم يوم الجمعة، وأما العدد المتبقي نقوم حالياً بمتابعة وضعهم ريثما يتعافون ويتم إخراجهم إلى منازلهم ” .



وتابع خلف “التسمم سببه شرب مياه بداخلها قالب” بوظ ” ترافق ذلك مع ارتفاع درجات الحرارة ما تسبب لهم بإسهال و إقياء حاد، وهذا ما أجبرهم على البقاء ضمن أقسام مركز اللؤلؤة لتلقي العلاج الكامل “.



ونفى مدير محافظة صحة الحسكة كل المنشورات و الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حالات تسمم جماعية غير حالة عائلة ” العبوش “، كما نفى أن يكون السبب هو رش مبيدات حشرية أو وجود ناموسيات مشبعة بما يسمى ” مواد كيمائية” .



ومع استمرار موجة الحر الشديد، التي تعاني منها كافة مناطق محافظة الحسكة لليوم الرابع على التوالي، نصح مدير صحة محافظة الحسكة المواطنين بضرورة الابتعاد عن التعرّض المباشر لأشعة الشمس، خصوصاً في ساعات الذروة، والإكثار من شرب الماء و السوائل.



كما أكد الدكتور خلف على ضرورة الاهتمام بقواعد النظافة الشخصية بالغسل المتكرر للأيدي، و الابتعاد عن تناول الأطعمة الجاهزة، و المثلجات و العصائر المكشوفة، و عدم تناول الخضار قبل غسلها و تعقيمها جيداً.



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