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إصابة عشرة أشخاص في حادث إطلاق نار في ولاية تينيسي الأمريكية

أصيب عشرة أشخاص في حادث إطلاق نار خلال حفل في مقر للحرس الوطني غرب ولاية تينيسي الأمريكية.

ونقلت اسوشيتد برس عن المتحدثة باسم مكتب التحقيق في ولاية تينيسي سوزان نيلاند قولها اليوم.. ان “الحادث وقع في وقت متأخر من مساء أمس حيث اندلع اشتباك بالأسلحة الفردية ما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص بجروح” مشيرة إلى أن تحقيقا فتح في القضية لكشف ملابساتها.

وكان ستة أشخاص أصيبوا الخميس الماضي في إطلاق نار بأحد مطاعم مدينة شيكاغو الأمريكية.

وتعد حوادث إطلاق النار أمرا شائعا في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي وحق حيازة السلاح الفردي الذي يكفله الدستور.

وكالات

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