إصابة عشرات المعلمين والطلبة جراء اعتداء قوات الاحتلال على مجمع المدارس في الخليل

أصيب عشرات المعلمين والطلبة صباح اليوم بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مجمع المدارس جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.



وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام بكثافة باتجاه الطلبة والمعلمين أثناء دخولهم مجمع المدارس ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.



وتصعد سلطات الاحتلال اعتداءاتها على المؤسسات التعليمية الفلسطينية وخاصة جنوب مدينة الخليل في إطار مخططاتها الاستيطانية الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم فيما تطالب الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي بوضع حد لانتهاكات الاحتلال بحق قطاع التعليم وإنهاء معاناة الطلبة الفلسطينيين.



كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.



وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي العروب في الخليل والجلزون برام الله وبلدة حزما في القدس المحتلة واعتقلت خمسة فلسطينيين.



وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم ومداهمة المدن والقرى الفلسطينية وشن حملات اعتقال يومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.