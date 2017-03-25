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إصابة عدد من المواطنين جراء قصف التنظيمات الإرهابية بالقذائف الصاروخية حي السحاري في درعا

أصيب 4 أشخاص بجروح جراء استهداف المجموعات الإرهابية بقذيفة هاون حي القصور السكني بدمشق.
وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق بأن قذيفة هاون أطلقها إرهابيون ينتشرون بحي جوبر والغوطة الشرقية سقطت في حي القصور السكني وتسببت “باصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة”.
وأصيب أمس طفل ولحقت أضرار مادية بالممتلكات نتيجة إطلاق المجموعات الإرهابية قذيفة هاون على شارع خالد بن الوليد بدمشق.

اندلاع حرائق بعدد من المنازل جراء قصف الإرهابيين بالقذائف الصاروخية حي السحاري بمدينة درعا
في درعا لحقت أضرار مادية بعدد من المنازل جراء قصف المجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم “جبهة النصرة” بالقذائف الصاروخية حي السحاري بمدينة درعا.
وأطلقت المجموعات الإرهابية المنتشرة في منطقة درعا البلد ظهر اليوم قذائف صاروخية على حي السحاري السكني ما تسبب باندلاع حرائق في عدد من منازل المواطنين.
وتنتشر في منطقة درعا البلد تنظيمات إرهابية تكفيرية تعتدي على الأهالي وتتخذ منهم دروعا بشرية وفي مقدمتها تنظيم جبهة النصرة الذي يتلقى من العدو الإسرائيلي الدعم اللوجستي والأوامر لتدمير البنى التحتية وقتل السوريين.

سانا

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