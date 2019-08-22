إصابة طفلين شقيقين نتيجة انفجار لغم من مخلفات (داعش) بريف دير الزور

أصيب طفلان شقيقان بجروح نتيجة انفجار لغم من مخلفات إرهابيي تنظيم (داعش) في قرية السويعية بمنطقة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.



وذكر مدير مشفى الأسد بدير الزور الدكتور مأمون حيزة أنه تم إسعاف طفلين شقيقين 10 و11 سنة مصابين بجروح في مختلف أنحاء جسديهما نتيجة إصابتهما بشظايا جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابي أثناء وجودهما في أحد الحقول الزراعية بقرية السويعية شرقي مدينة البوكمال.



ولفت الدكتور حيزة إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للطفلين الجريحين.



وعمد تنظيم (داعش) الإرهابي إلى زرع العبوات الناسفة والألغام في الأراضي الزراعية ومداخل المدن والطرقات المؤدية إلى المناطق السكنية التي كان ينتشر فيها قبل اندحاره على يد أبطال الجيش العربي السوري وذلك في محاولة يائسة منه للتأثير على تقدم الجيش لكسب الوقت اللازم لفرار إرهابييه إلى عمق البادية وإمعانا منه أيضاً في مواصلة جرائمه ضد المدنيين العائدين إلى منازلهم وأرضهم لإيقاد جذوة الحياة فيها من جديد.



سانا