إصابة طفلين شقيقين جراء انفجار لغم في محيط بلدة مراط

أصيب طفلان شقيقان بجروح أحدهما بحالة حرجة نتيجة انفجار لغم من مخلفات إرهابيي تنظيم “داعش” في قرية مراط إلى الشرق من مدينة دير الزور.



وذكر مدير مشفى الأسد بمدينة دير الزور الدكتور مأمون حيزة أنه “تم إسعاف طفلين شقيقين 12و13 سنة مصابين بجروح أحدهما حالته خطيرة حيث تعرض لبتر في اليد اليمنى والساق اليسرى إضافة إلى إصابة في الرأس فيما تعرض الطفل الثاني لإصابات في مختلف أنحاء الجسد نتيجة انفجار لغم من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي أثناء سيرهما في أحد الحقول الزراعية التابعة لقرية مراط في ناحية خشام شرق مدينة دير الزور”.



وعمدت التنظيمات الإرهابية إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة ضمن القرى والبلدات والأراضي الزراعية في المناطق التي كانت تنتشر فيها في محاولة منها لإعاقة تقدم الجيش العربي السوري وإمعانا منها بمواصلة العدوان على المدنيين بعد اندحارها وغالبا ما تنفجر وتؤدي إلى استشهاد وجرح المدنيين حيث أصيب 6 أشخاص من عائلة واحدة الأم والأولاد بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بجرار زراعي أثناء سيره في الأراضي الزراعية بين بلدتي تسيل وعدوان شمال غرب درعا.

سانا