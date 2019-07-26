إصابة طفلة يمنية بنيران العدوان السعودي في الحديدة

أصيبت طفلة يمنية اليوم بنيران مرتزقة العدوان السعودي في خرق جديد لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة غرب اليمن.



وأفاد موقع المسيرة نت بأن مرتزقة العدوان استهدفوا بالأسلحة الرشاشة منطقة دوم الهادي بمديرية التحيتا في الحديدة ما أدى إلى أصابة طفلة بجروح.



إلى ذلك قصف مرتزقة العدوان منازل المواطنين بالمدفعية في منطقة الجربة العليا بمديرية الدريهمي فيما استهدفوا بالرشاشات مدينة الشباب في شارع الـ90 بمدينة الحديدة.



وكانت طفلة وشاب يمنيان أصيبا امس بنيران قوى العدوان السعودى في محافظة الحديدة.



وتواصل قوى العدوان السعودى خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة يوميا ما يتسبب بوقوع شهداء وجرحى فى صفوف المدنيين وأضرار في ممتلكاتهم.











