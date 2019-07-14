إصابة طفل يمني بعدوان سعودي على الحديدة

أصيب طفل يمني بجروح فجر اليوم إثر قصف لقوى العدوان السعودي ومرتزقته على الأحياء السكنية في محافظة الحديدة في انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.



وأفاد موقع “المسيرة نت” اليمني أن قوى العدوان ومرتزقته استهدفوا بقذيفة هاون منزل مواطن يمني في منطقة الجبلية في مديرية التحيتا في الحديدة، ما أسفر عن إصابة طفل بجروح بليغة.



ويواصل العدوان السعودي ومرتزقته اعتداءاتهم بشكل شبه يومي على محافظة الحديدة وخرق اتفاق السويد القاضي بوقف إطلاق النار، ما يسفر عن وقوع شهداء وجرحى في صفوف المدنيين وأضرار في ممتلكاتهم.