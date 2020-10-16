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إصابة طفل بجروح جراء إطلاق النار من قبل ميليشيا “قسد” في ريف دير الزور

أُصيب طفل بجروح إثر إصابته بإطلاق الرصاص من قبل “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في ريف دير الزور الشرقي.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصادر أهلية في دير الزور أن ميليشيا “قسد” أطلقت النار على أحد المدنيين في بلدة الصبحة شرقي دير الزور أثناء محاولة اعتقاله ومصادرة دراجته النارية، ما تسبب بإصابة طفل بجراح.

وفي السياق ذاته، لا تزال حالة الفلتان الأمني متفشية في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا “قسد”، حيث نقلت “سبوتنيك” عن مصادر عشائرية أنه تم العثور على جثتين داخل أحد المنازل، تعودان لأم تبلغ من العمر 32 عاماً وطفلتها البالغة من العمر 12 عاماً، مقتولتين داخل منزلهما، الذي يقع على أطراف بلدة جديد بكارة في ريف دير الزور الشرقي.

وأضافت المصادر عشائرية أنه تم العثور أيضاً على شاب عمره 23 عاماً مقتولاً في ظروف غامضة على أطراف حي النشوة الغربية في مدينة الحسكة والواقع تحت سيطرة تنظيم “قسد”، حيث تعرض الشاب للقتل عبر الطعن بسلاح أبيض مع حرق للجثة.

وتشهد المناطق التي تسيطر عليها “قسد” وقوات الاحتلال الأمريكي انتهاكات بحق المدنيين وفلتان أمني وفوضى.