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إصابة طفل بانفجار لغم أرضي في غوطة دمشق الشرقية

أصيب طفل بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية في ريف دمشق.


حيث أفادت وكالة “سانا” السورية الرسمية إن  لغماً انفجر في أرض زراعية في قرية البحارية بالغوطة الشرقية ما أدى إلى إصابة طفل عمره تسع  سنوات كان يرعى الأغنام في المنطقة.


وأشارت  الوكالة إلى أن الطفل أصيب بشظايا متعددة بالبطن والوجه نقل على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج.


وكانت “جبهة النصرة” والفصائل المسلحة الموالية لها قد عمدت إلى زرع مئات الألغام قبل خروجها من المناطق التي كانت تخضع لسيطرتها قبل أن يستعيد الجيش السوري سيطرته على تلك المناطق.


وتواصل فرق الهندسة في الجيش السوري بحثها عن تلك الألغام المنتشرة على طول الجغرافيا السورية والتي أودت بحياة عشرات المدنيين بينهم عشرات الأطفال.