سلاح الجو العراقي يدمر أربعة زوارق لداعش قرب الساحل الأيمن للموصل
لافروف: محادثات أستنة يجب أن تشكل مرحلة مهمة بحل الأزمة في سورية
الأمين القطري المساعد لحزب البعث: كل مسؤول أولاده خارج الوطن هرباً من العسكرية يجب أن يفصل
من نتائج زيارة الوفد الحكومي لإيران … 500 مليون دولار لمستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي ومثلها لدعم استيراد المشتقات النفطية
انطلق المؤتمر: «نظرياً نجحنا»
«فتح الشام» تواجه حرباً ثلاثية وتشن هجوماً على المشاركين في اجتماع أستانا
المقاومة اللبنانية تقضي على عدد من إرهابيي النصرة بعد استهدافهم بصاروخ موجه في القلمون
الأموال العربية تغذي التطرف في البلقان وترسله إلى سورية
«شرطة شمال سوريا»: يحيا إردوغان
نبع عين الفيجة عل مرمى حجر من الجيش
6 شهداء بتفجيرين إرهابيين في قريتي السعدية ومرجان بريف القامشلي
الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل سعودية غرب تعز
مستوطنون إسرائيليون يجددون اقتحام المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال
مصرع مئة من «النواة الأساسية للقاعدة» في سورية بغارة أميركية
أنباء عن سيطرة الجيش على ساحة عين الفيجة

إصابة شرطي جراء هجوم وصف بالإرهابي في إيرلندا الشمالية

أعلنت الشرطة الإيرلندية إصابة أحد عناصرها بالرصاص في بلفاست فيما وصفته بأنه هجوم إرهابي مشيرة إلى أن الشكوك بالمسؤولية عن هذا الهجوم تحوم حول منشقين جمهوريين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مارك هاملتون ممثل الشرطة في إيرلندا الشمالية قوله إن “تحقيقنا يستهدف حاليا بشكل رئيسي منشقين جمهوريين” فيما أشارت الشرطة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أنه تم بعد الحادث القبض على رجل يبلغ من العمر 36 عاما في محطة وقود بشمال بلفاست.

وأصيب الشرطي في ذراعه بعد أن تم إطلاق عدة طلقات من داخل سيارة على ما يبدو.

ويأتي هذا الهجوم فيما تستعد ايرلندا الشمالية لانتخابات تشريعية في الثاني من آذار المقبل.

وكانت إيرلندا الشمالية لثلاثة عقود مسرحا لأعمال عنف أوقعت 3500 قتيل ثم ادت اتفاقات السلام عام 1998 الى تقاسم السلطة بين البروتستانت والكاثوليك لكن يشتبه في استمرار مجموعات جمهورية منشقة في التحرك.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.