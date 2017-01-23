إصابة شرطي جراء هجوم وصف بالإرهابي في إيرلندا الشمالية

أعلنت الشرطة الإيرلندية إصابة أحد عناصرها بالرصاص في بلفاست فيما وصفته بأنه هجوم إرهابي مشيرة إلى أن الشكوك بالمسؤولية عن هذا الهجوم تحوم حول منشقين جمهوريين.



ونقلت وكالة فرانس برس عن مارك هاملتون ممثل الشرطة في إيرلندا الشمالية قوله إن “تحقيقنا يستهدف حاليا بشكل رئيسي منشقين جمهوريين” فيما أشارت الشرطة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أنه تم بعد الحادث القبض على رجل يبلغ من العمر 36 عاما في محطة وقود بشمال بلفاست.



وأصيب الشرطي في ذراعه بعد أن تم إطلاق عدة طلقات من داخل سيارة على ما يبدو.



ويأتي هذا الهجوم فيما تستعد ايرلندا الشمالية لانتخابات تشريعية في الثاني من آذار المقبل.



وكانت إيرلندا الشمالية لثلاثة عقود مسرحا لأعمال عنف أوقعت 3500 قتيل ثم ادت اتفاقات السلام عام 1998 الى تقاسم السلطة بين البروتستانت والكاثوليك لكن يشتبه في استمرار مجموعات جمهورية منشقة في التحرك.

وكالات