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إصابة شرطي إيطالي جراء انفجار عبوة ناسفة بمدينة فلورنسا

أصيب شرطي ايطالي جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة فلورنسا شمال غرب البلاد أمس.

ونقلت اسوشيتيد برس عن الشرطة الايطالية قولها “إن الشرطي كان يحاول تفكيك العبوة التي عثر عليها خارج متجر للكتب عندما انفجرت وأدت إلى إصابته بجروح بالغة”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وشهدت عدة مدن أوروبية بما فيها نيس وبرلين وباريس هجمات واعتداءات إرهابية في الآونة الأخيرة وسط حالة الاستنفار الأمني التي تشهدها الدول الغربية خشية ارتداد الإرهاب الذي دعمته وتغاضت عن جرائمه في سورية.

وكالات

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