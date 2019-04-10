إصابة شرطي أثناء ملاحقته لمطلوب في طرطوس

تعرض الشرطي “فراس عاقل” من مرتبات قيادة شرطة طرطوس -القسم الجنوبي لإصابة بطلق ناري أثناء قيامه بإلقاء القبض على أحد المطلوبين في قرية الرادار جنوبي طرطوس .

وقال مدير منطقة شرطة طرطوس العقيد عدنان يوسف : إنه ” توجهت دورية لعناصر شرطة القسم الجنوبي في طرطوس نحو قرية الرادار جنوبي المدينة لإلقاء القبض على أحد المطلوبين يوم أمس الاثنين”.

وأوضح العقيد يوسف أنه “خلال عملية إلقاء عناصر الشرطة القبض على المطلوب المدعو “غ . ب” قام بإطلاق النار من مسدس حربي باتجاه الدورية”، مشيراً إلى أنه “على إثرها أصيب الشرطي فراس عاقل برصاصة في ربلة ساقه، حيث تم إسعافه إلى مشفى الباسل وهو في حالة جيدة ومستقرة”.

وبيّن العقيد يوسف أن ” عناصر الشرطة تمكنوا من إلقاء القبض على المطلوب “غ .ب” وتخليصه المسدس ومصادرته”، لافتاً إلى أن “المدعو “غ .ب” لديه مذكرة إحضار و 3 إذاعات بحث بجرائم مختلفة”.

يُشار إلى أنه في الآونة الأخيرة تمكنت الأجهزة الأمنية في طرطوس من إلقاء القبض على عدد من أصحاب السوابق والمطلوبين بجرائم مختلفة ارتكبوها بحق الأهالي .

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