خبير اقتصادي: تأثيرات كبيرة ستطال الفقراء من رفع الدعم عن البنزين
ارتفاع أجور النقل بنسبة 50%!
التحالف السوري العلماني: اجتماع دمشق
الرئيس الأسد لـ أرياسا: ما يحصل في فنزويلا مشابه لما حصل في سورية وهدفه الهيمنة على الدول ومصادرة قرارها المستقل
واشنطن تحاول منع قيام اتحاد بين سوريا والعراق وإيران
الطريق السوري إلى العلمانية
الرئيس بشار الأسد يصدر القانون رقم 8 لعام 2019
الجيش يدمر أوكاراً للإرهابيين بسهل الغاب ومحاولات انشقاق ضمن ميليشيات تدعمها تركيا في الشمال
الجيش يقضي على العديد من الدواعش في البادية الشرقية و«قسد» تواصل مزاعم تجدد اشتباكها مع التنظيم
عودة أكثر من 800 مهجر سوري من لبنان والأردن.
عودة الاستقرار إلى درعا
بوتفليقة يعلن الاستقالة... نحو مرحلة انتقالية صعبة
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يرفع قيمة استحقاقات والدي شهداء قوى الأمن الداخلي
نتنياهو ينوي عقد جلسة حكومية في الجولان!
البنتاغون والناتو يعلنان عودة الحرب الباردة
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

إصابة شرطي أثناء ملاحقته لمطلوب في طرطوس

تعرض الشرطي “فراس عاقل” من مرتبات قيادة شرطة طرطوس -القسم الجنوبي لإصابة بطلق ناري أثناء قيامه بإلقاء القبض على أحد المطلوبين في قرية الرادار جنوبي طرطوس .

وقال مدير منطقة شرطة طرطوس العقيد عدنان يوسف : إنه ” توجهت دورية لعناصر شرطة القسم الجنوبي في طرطوس نحو قرية الرادار جنوبي المدينة لإلقاء القبض على أحد المطلوبين يوم أمس الاثنين”.

وأوضح العقيد يوسف أنه “خلال عملية إلقاء عناصر الشرطة القبض على المطلوب المدعو “غ . ب” قام بإطلاق النار من مسدس حربي باتجاه الدورية”، مشيراً إلى أنه “على إثرها أصيب الشرطي فراس عاقل برصاصة في ربلة ساقه، حيث تم إسعافه إلى مشفى الباسل وهو في حالة جيدة ومستقرة”.

وبيّن العقيد يوسف أن ” عناصر الشرطة تمكنوا من إلقاء القبض على المطلوب “غ .ب” وتخليصه المسدس ومصادرته”، لافتاً إلى أن “المدعو “غ .ب” لديه مذكرة إحضار و 3 إذاعات بحث بجرائم مختلفة”.

يُشار إلى أنه في الآونة الأخيرة تمكنت الأجهزة الأمنية في طرطوس من إلقاء القبض على عدد من أصحاب السوابق والمطلوبين بجرائم مختلفة ارتكبوها بحق الأهالي .

 

الخبر