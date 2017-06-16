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إصابة شخصين بنيران إرهابيين في قرية الطيرة بريف السويداء الغربي

أصيب شخصان بجروح أمس برصاص المجموعات الإرهابية التكفيرية في محيط قرية الطيرة بريف السويداء الغربي.

وذكرت مصادر أهلية من قرية الطيرة أن مجموعة إرهابية أطلقت النار على اثنين من المواطنين خلال وجودهما في أحد الحقول في محيط القرية.

وذكرت المصادر أن المجموعة الإرهابية حاولت اختطاف المواطنين قبل أن تقوم بإطلاق النار عليهما ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة.

وتعتدي المجموعات الإرهابية على أهالي قرى وبلدات ريف السويداء الغربي المتاخم للحدود الإدارية لريف درعا الشرقي عبر استهدافهم بالأسلحة الرشاشة والقذائف في محاولة للضغط على الأهالي ومواقفهم الداعمة للجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب.

سانا

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