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إصابة شخصين بجروح جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقها إرهابيون على بلدة الحاضر بريف حلب

أصيب شخصان بجروح جراء استهداف التنظيمات الإرهابية المرتبطة بنظام أردوغان السفاح بالقذائف الصاروخية بلدة الحاضر بريف حلب الجنوبي.

واستهدفت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في بعض مناطق ريف حلب الجنوبي بعد ظهر اليوم بلدة الحاضر ب 6 قذائف صاروخية ما تسبب بإصابة شخصين بينهم طفل بجروح متفاوتة الخطورة.

كما ألحقت الاعتداءات الإرهابية أيضا أضرارا ببعض منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة الثلاثاء الماضي جراء استهداف المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية حيي الحمدانية وبني زيد السكنيين بمدينة حلب.

سانا

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