إصابة شخصين بجروح جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية على منازل الأهالي في حي القيمرية بدمشق

أصيب شخصان بجروح جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف على حي القيمرية بمدينة دمشق.



وأفاد مصدر في قيادة الشرطة بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الشرقية استهدفت حي القيمرية في دمشق القديمة بـ 3 قذائف ما تسبب “بإصابة شخصين بجروح ووقوع أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم”.



وتتعرض أحياء دمشق والقرى والبلدات في ريف دمشق الشرقي وضاحية حرستا السكنية لاعتداءات بالقذائف من قبل المجموعات الإرهابية في محاولة للتغطية على خسائرها في عمليات الجيش العربي السوري ضد تجمعات الإرهابيين وللنيل من مواقف الأهالي الداعمة للجيش في حربه على الإرهاب التكفيري.

سانا