إصابة شخصين بانفحار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على طريق عريقة-داما في ريف السويداء

أصيب شخصان صباح اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين عريقة وداما وسط اللجاة بريف السويداء الشمالي الغربي.



وانفجرت عبوة ناسفة زرعها ارهابيون بجانب الطريق عند مرور سيارة لنقل الحليب يستقلها شخصان ما أدى إلى إصابتهما حيث تم نقلهما إلى المشفى الوطني بمدينة السويداء.



وأفاد مصدر في المشفى بأنه تم تقديم الاسعافات اللازمة للمصابين وإن وضعهما في حالة مستقرة.



وأصيب مواطنان في تفجير عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على ذات الطريق في السابع من تشرين الثاني الماضي حيث يشهد ريف السويداء الشمالي الغربي المحاذي للجاة وريف درعا الشرقي على مدى السنوات الماضية محاولات متكررة من الغرهابيين للاعتداء واستهداف المواطنين عن طريق زرع العبوات الناسفة أو إطلاق قذائف هاون أو إطلاق النار على السيارات المارة ارتقى خلالها العديد من الشهداء وجرح العشرات من المواطنين.

سانا