إصابة شخص وأضرار مادية جراء قذائف صاروخية على بلدة جورين بريف حماة

أصيب شخص بجروح جراء استهداف التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف حماة الشمالي بلدة جورين بعشرات القذائف الصاروخية.



وأطلقت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة جبل الزاوية 26 قذيفة صاروخية على بلدة جورين بريف حماة الشمالي الغربي.



وأدت الاعتداءات الإرهابية إلى إصابة شخص بشظايا إحدى القذائف ودمار كبير في الابنية السكنية للأهالي وممتلكاتهم الخاصة.



وفكك عناصر الهندسة اليوم عبوة ناسفة زنة 7 كيلوغرامات مفخخة بحقيبة وموضوعة على منصف الطريق قرب كراجات الانطلاق في مدينة حماة.



وأصيب أمس 3 أشخاص ووقعت أضرار مادية جراء قذائف صاروخية أطلقها إرهابيون على مدينة محردة وبلدة قرمص بريف حماة.



وتنتشر في قرى الريف الشمالي من محافظة حماة تنظيمات ارهابية تنضوي تحت ما يسمى “جيش الفتح” الذي يضم في صفوفه مئات المرتزقة المرتبطين بنظامي أردوغان السفاح وآل سعود الوهابي.

سانا