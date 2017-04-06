إصابة شخص جراء تفجير إرهابي بعبوة ناسفة جنوب روسيا والقضاء على 4 إرهابيين

أصيب شخص جراء تفجير إرهابي بعبوة ناسفة وسط مدينة روستوف جنوب روسيا اليوم.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن مصدر في الحرس الوطني الروسي قوله إن “عبوة ناسفة مصنعة على شكل مصباح يدوي انفجرت في يد رجل التقطها من أحد الشوارع في مدينة روستوف ما أسفر عن إصابته في اليدين ومنطقة البطن” .

وطوقت السلطات الروسية مكان وقوع الانفجار فيما بدأت التحقيقات لمعرفة ملابساته.



قوات الأمن الروسية تفكك عبوة ناسفة في أحد المنازل بمدينة سان بطرسبورغ

كما فككت قوات الأمن الروسية اليوم عبوة ناسفة في أحد المنازل بمدينة سان بطرسبورغ وذلك بعد أيام قليلة على تفجير إرهابي استهدف محطة مترو الانفاق في المدينة.

ونقلت وكالة تاس عن قسطنطين سيروف رئيس ادارة منطقة نيفسكي قوله إنه “تم العثور على العبوة الناسفة في أحد المنازل وتفكيكها” دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان تفجير إرهابي نفذه انتحاري استهدف يوم الاثنين الماضي محطة مترو أنفاق في سان بطرسبورغ غرب روسيا ما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة نحو خمسين آخرين.

الشرطة الروسية تقضي على 4 إرهابيين في مدينة استراخان

قضت الشرطة الروسية على 4 إرهابيين أطلقوا النار الليلة الماضيةعلى حاجز مؤقت أقامه عناصرها لملاحقة قتلة اثنين من ضباطها في مدينة أستراخان.

وجاء في بيان للداخلية الروسية أنه “أثناء عمليات ملاحقة متهمين بقتل اثنين من رجال الشرطة في أستراخان تعرض حاجز مؤقت لقوات الحرس الوطني لوابل من الرشقات الرشاشة أطلقها مسلحون من داخل سيارة كانوا يستقلونها ما أدى لإصابة ثلاثة من عناصر الشرطة في حي لينينسكي وتمكن عناصر الحاجز من تصفية أحد المهاجمين وإصابة اخر بجروح مميتة فورا بنار جوابية ثم لاحقوا اثنين اخرين من المسلحين وقضوا عليهما في مكان غير بعيد”.

وأكدت التحقيقات أن المهاجمين مشاركون في قتل اثنين من ضباط الشرطة أول أمس فيما أعلن كبير مساعدي رئيس الإدارة الإقليمية للجنة التحقيق أندريه خيغاي أن النيابة العامة فتحت قضية جنائية بموجب ثلاث مواد من قانون مكافحة الإرهاب في الوقت الراهن والتحقيقات مستمرة.

وكان ضابطان في الشرطة بمقاطعة استراخان جنوب روسيا قتلا أمس الأول برصاص مجهولين.

وكالات