إصابة شخص بجروح جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقها إرهابيون على حي المطار السكني بمدينة درعا

أصيب شخص بجروح جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة على حي المطار السكني بمدينة درعا.



وقصف الإرهابييون المنتشرين في منطقة درعا البلد ظهر اليوم منازل المواطنين في حي المطار ما تسبب بإصابة شخص بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.



واستشهدت يوم الخميس الماضي امرأة وأصيب شخص بجروح ووقعت أضرار كبيرة في الممتلكات جراء اعتداء إرهابيي تنظيم جبهة النصرة المدرج على لائحة الإرهاب الدولية بالقذائف على منازل الأهالي في حي المطار بمدينة درعا.

سانا