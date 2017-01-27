إصابة شخص بجروح جراء اعتداء إرهابيي “داعش” بالقذائف على قرية المبعوجة بريف حماة الشرقي

أصيب شخص بجروح جراء اعتداء مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” الارهابي بالقذائف على قرية المبعوجة في ريف حماة الشرقي.



وأفاد مصدر في قيادة الشرطة بأن إرهابيين أطلقوا بعد ظهر أمس عددا من القذائف الصاروخية على قرية المبعوجة شرق بلدة الصبورة بنحو 7 كم في منطقة سلمية اسفرت عن إصابة مواطن بجروح.

وبين المصدر أن القذائف تسببت أيضا بوقوع أضرار مادية في منازل أهالي القرية وممتلكاتهم.



وارتكب إرهابيو “داعش” في آذار عام 2015 مجزرة بحق أهالي قرية المبعوجة استشهد فيها 48 مواطنا وأصيب آخرون معظمهم من النساء والأطفال إضافة إلى اختطاف عدد من الأهالي.



وتنتشر في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشرقي مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي تعتدي على الأهالي وترتكب بحقهم المجازر وتمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية والقيام بأعمالهم الزراعية.

سانا