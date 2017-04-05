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إصابة شاب في عينه بالرصاص الطائش في طرطوس

أصيب شاب يبلغ من العمر 17 عاماً في عينه نتيجة الرصاص الطائش الذي أطلق أثناء تشييع عدد من الشهداء في مدينة طرطوس، حيث سبب الرصاص بالإضافة إلى إصابة الشاب، إصابة عدد من الأشخاص أيضاً.

وأوضحت مصادر محلية أن “عدداً من الشبان قاموا باطلاق الرصاص أثناء موكب التشييع، من نوافذ السيارات بشكل عشوائي، وبدأ الرصاص يزداد بشكل كثيف و قريب جداً من المشيعين، ما أدى إلى إصابة عدد من الأهالي”.

وأًصبح إطلاق الرصاص أثناء تشييع الشهداء عادة لدى معظم أهالي طرطوس، وفي الفترة الأخيرة أصبح بشكل عشوائي ومكثّف ومن قبل أشخاص غير مؤهلين لحمل السلاح أو استخدامه.

وكانت حادثة مشابهة حصلت الأسبوع الماضي استشهد فيها الشاب حسن مرعي في بلدة كرتو بريف طرطوس، ليستمر مسلسل طويل على ما يبدو لا نهاية له من ضحايا الرصاص الطائش.

ويعتبر إطلاق الرصاص الطائش أثناء مراسم تشييع الشهداء، ظاهرة أخذت تنمو وتكبر خلال سنوات الحرب، وأدت إلى وقوع عدد كبير من الضحايا، دون وجود أي قانون أو سلطة تمنع هذه الظاهرة أو توقف هؤلاء الأشخاص عن تصرفاتهم.

المصدر: الخبر

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