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إصابة خمسة مستوطنين إسرائيليين في عمليتي إطلاق نار وطعن جنوب تل أبيب

أصيب 5 مستوطنين اسرائيليين أمس في عمليتي إطلاق نار وطعن في مستوطنة “بتاح تكفا” جنوب تل أبيب.

وذكرت وكالة معا الفلسطينية للأنباء أن اثنين من المستوطنين أصيبا بإطلاق نار بينما أسفرت عملية طعن عن إصابة ثلاثة مستوطنين آخرين في مكان قريب من مكان عملية إطلاق النار.

بدورها أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال شاب فلسطيني من سكان الضفة الغربية بزعم الاشتباه بعلاقته بالعمليتين.

وتأتي العمليات التي ينفذها شبان فلسطينيون في الأراضي المحتلة كرد على الاعتداءات والأعمال الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وكالات

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