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إصابة خمسة أشخاص بانفجار في محطة نووية شمال فرنسا

أصيب خمسة أشخاص جراء انفجار وقع اليوم في محطة فلامانفيل النووية شمال فرنسا.

ونقلت أ ف ب عن السلطات المحلية قولها.. إن الانفجار “حصل خارج المنطقة النووية” نافية أن يكون هناك أي “خطر تلوث”.

وأوضح مدير مكتب مسؤول الإدارة المحلية اوليفييه مارميون أن خمسة أشخاص أصيبوا “بتسمم طفيف” نووي مشيرا إلى وقف أحد المفاعلين في المحطة النووية.

وبني المفاعلان فلامنفيل1 وفلامنفيل2 في الثمانينيات وتبلغ طاقة كل منهما 1300 ميغاواط ويجري بناء مفاعل جديد في الموقع.

وقالت هيئة الأمان النووي الفرنسية.. إنه “ليس لديها معلومات ولا يمكنها التعليق فورا”.

وكالات

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