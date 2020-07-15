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إصابة جنود روس وأتراك جراء انفجار عبوة استهدفت دورية مشتركة لهم على طريق M4

أصيب عدد من الجنود الروس والأتراك جراء انفجار عبوة استهدفت دورية روسية-تركية مشتركة على طريق حلب-اللاذقية M4.

وأكد مركز المصالحة الروسي على أن ثلاثة جنود روس أصيبوا بجروح طفيفة في انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون أثناء مرور دورية روسية-تركية مشتركة في سورية.

وقال المركز في بيان اليوم الثلاثاء: “أصيب ثلاثة جنود روس بجروح طفيفة، كما أصيب أفراد طاقم السيارة المدرعة التركية جراء تفجير عبوة ناسفة مزروعة خلال مرور دورية روسية-تركية مشتركة، وتم إجلاء جميع المصابين على الفور من المنطقة.. جرى نقل الجنود الروس إلى قاعدة حميميم حيث تلقوا كل الرعاية الطبية اللازمة، وحالتهم مستقرة”.

وتتعرض الدوريات الروسية-التركية على طريق M4 للعديد من الخروقات من قبل المجموعات المسلحة التي سبق أن أعلنت عن رفضها لبنود اتفاق موسكو الذي عقد بين روسيا وتركيا في 5 آذار الفائت، مشيرين إلى أنهم لن يلتزموا ببنود الاتفاق، في حين تستمر قوات الاحتلال التركي بإرسال الدعم العسكري واللوجستي لهم.
 