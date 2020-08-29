إصابة جنود أمريكيين في حادث تصادم مع القوات الروسية في سورية

أعلن مسؤولان أمريكيان مساء الأربعاء أن عدداً من الجنود الأمريكيين أصيبوا في حادث تصادم وقع مع قوات روسية في سورية.



ونقلت وكالة “رويترز” عن أحد المسؤولين طالباً عدم ذكر اسمه قوله إن الإصابات كانت نتيجة تصادم وليست نتيجة أي تبادل لإطلاق النار.



من جهته أشار مسؤول آخر إلى أن الواقعة حدثت “هذا الأسبوع” في شمال شرق سورية وأن “الإصابات طفيفة” دون ذكر أي تفاصيل إضافية.



وفي الوقت الذي امتنعت فيه وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” والقيادة المركزية بالجيش الأمريكي التي تشرف على القوات الأمريكية في المنطقة عن التعليق على الموضوع، اعترف البيت الأبيض بالحادث مشيراً إلى أنه “أدى إلى إصابات بين عناصر الجيش الأمريكي” دون تحديد عدد المصابين.



من جهته قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون إيليون، في بيان أصدره مساء أمس الأربعاء، إن الحادث وقع صباح 25 أغسطس في منطقة بلدة ديريك المالكية شمال شرق سورية، مضيفاً أن “عربات روسية اصطدمت مع عربة مصفحة تابعة للتحالف الدولي، مما أسفر عن إصابة طاقمها”.



وتابع إيليوت: “مثل هذه التصرفات غير الآمنة وغير المهنية تمثل انتهاكاً لبروتوكولات منع وقوع الاشتباكات، التي تم إقرارها من قبل الولايات المتحدة وروسيا في ديسمبر العام 2019”.



تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي تتواجد ضمن مناطق شمال شرق سورية بشكل غير شرعي ودون موافقة الدولة السورية.