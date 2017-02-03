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إصابة جندي فرنسي في اعتداء بمحيط متحف اللوفر وسط باريس

أصيب جندي فرنسي بجروح اليوم في اعتداء نفذه رجل مسلح بساطور بمحيط متحف اللوفر وسط العاصمة الفرنسية باريس.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محافظ باريس ميشال كادو قوله: “إن الرجل المسلح اندفع باتجاه رجال الشرطة والعسكريين في محيط متحف اللوفر وهو يطلق تهديدات” مضيفا: إن “عسكريا اطلق النار واصاب الرجل المسلح بجروح بالغة في البطن بينما اصيب جندي بجروح طفيفة في رأسه”.

من جهتها أكدت الشرطة أن منفذ الاعتداء لم يكن يحمل متفجرات في حقيبة كانت بحوزته وانه تم اخلاء المنطقة المحيطة بالمتحف.

بدروه أعلن رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف أن الاعتداء “عمل ارهابي على الأرجح”.

وكانت فرنسا التي تعد من الداعمين الرئيسيين للإرهاب في سورية شهدت خلال الأشهر الماضية هجمات إرهابية من اكثرها دموية الهجوم الذي وقع في مدينة نيس يوم الـ14 من تموز الماضي وأسفر عن مقتل 84 شخصا.

وكالات

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