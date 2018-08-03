إصابة ثمانية فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مسيرات العودة في غزة

أصيب ثمانية فلسطينيين على الأقل برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم خلال مسيرات العودة في قطاع غزة.

وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار صوب مئات المتظاهرين الذين وصلوا شرق القطاع للمشاركة في الجمعة الـ 19 لمسيرات العودة وكسر الحصار ما أدى إلى إصابة ثمانية منهم .

كما أطلقت قوات الاحتلال النار صوب الشبان بمخيم العودة شرق خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة أثناء مشاركتهم في جمعة الوفاء لشهيد القدس محمد يوسف.

وبدأ الفلسطينيون في التوجه إلى مخيمات العودة على طول السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 في نقاطها الخمسة وسط دعوات الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار أهالي القطاع إلى المشاركة بعد ظهر اليوم في جمعة “الحياة والحرية” رفضا للحصار ولكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية وعلى رأسها “صفقة القرن”.



ووصل إجمالي عدد الشهداء الذين قضوا جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من آذار الماضي إلى 155 إضافة إلى إصابة 17259 بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.