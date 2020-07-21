إصابة ثلاثة أطفال جراء انفجار لغم أرضي في ريف إدلب

أصيب ثلاثة أطفال إثر انفجار لغم ريف إدلب الشرقي من مخلفات الحرب السورية وذلك خلال عملهم في قطف أزهار الشفلح (القبّار).



وأفاد “المرصد” المعارض بأنه انفجر لغم بالقرب من بلدة النيرب شرق مدينة إدلب ما تسبب بإصابة 3 أطفال.



وأشار “المرصد” إلى أن أطفال وأهالي القرى في إدلب يعملون بقطاف أزهار نبتة الشفلح التي تباع بأسعار جيدة.



ويعد قطاف الشفلح عملاً خطراً، بسبب ما يتعرض له الأطفال من مخاطر القصف ومخلفات الحرب، لأن المناطق التي تنتشر بها هذه النبتة تعتبر محاور قتال، إضافة إلى لسعات الأفاعي والحشرات السامة.



يشار إلى مخلفات المجموعات المسلحة لا تزال إلى الآن تودي بحياة المدنيين في مختلف المناطق السورية.