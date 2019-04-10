إصابة ثلاثة أطفال جراء اندلاع حريق في منطقة المزة 86

أصيب ثلاثة أطفال اليوم جراء حريق اندلع في أحد المنازل بمنطقة المزة في دمشق.



وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق لمندوبة سانا أن حريقا اندلع ضمن منزل طابق ثان بحي مزة خزان 86 ما أدى إلى إصابة ثلاثة أطفال بحروق سطحية تتراوح أعمارهم بين 2و 5 سنوات أسعفوا إلى مشفى المواساة وتم إنقاذ باقي أفراد الأسرة.



وأضاف المصدر أن الحريق الذي يجري التحقق من أسبابه خلف أضرارا مادية في قسم من المنزل ومحتوياته.



في الوقت ذاته أوضح مصدر في مركز إطفاء دمشق أن عناصره تمكنوا من احتواء الحريق في حيز من المنزل قبل أن تتمدد النيران إلى باقي أقسامه.