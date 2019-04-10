خبير اقتصادي: تأثيرات كبيرة ستطال الفقراء من رفع الدعم عن البنزين
ارتفاع أجور النقل بنسبة 50%!
التحالف السوري العلماني: اجتماع دمشق
الرئيس الأسد لـ أرياسا: ما يحصل في فنزويلا مشابه لما حصل في سورية وهدفه الهيمنة على الدول ومصادرة قرارها المستقل
واشنطن تحاول منع قيام اتحاد بين سوريا والعراق وإيران
الطريق السوري إلى العلمانية
الرئيس بشار الأسد يصدر القانون رقم 8 لعام 2019
الجيش يدمر أوكاراً للإرهابيين بسهل الغاب ومحاولات انشقاق ضمن ميليشيات تدعمها تركيا في الشمال
الجيش يقضي على العديد من الدواعش في البادية الشرقية و«قسد» تواصل مزاعم تجدد اشتباكها مع التنظيم
عودة أكثر من 800 مهجر سوري من لبنان والأردن.
عودة الاستقرار إلى درعا
بوتفليقة يعلن الاستقالة... نحو مرحلة انتقالية صعبة
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يرفع قيمة استحقاقات والدي شهداء قوى الأمن الداخلي
نتنياهو ينوي عقد جلسة حكومية في الجولان!
البنتاغون والناتو يعلنان عودة الحرب الباردة
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

إصابة ثلاثة أطفال جراء اندلاع حريق في منطقة المزة 86

أصيب ثلاثة أطفال اليوم جراء حريق اندلع في أحد المنازل بمنطقة المزة في دمشق.


وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق لمندوبة سانا أن حريقا اندلع ضمن منزل طابق ثان بحي مزة خزان 86 ما أدى إلى إصابة ثلاثة أطفال بحروق سطحية تتراوح أعمارهم بين 2و 5 سنوات أسعفوا إلى مشفى المواساة وتم إنقاذ باقي أفراد الأسرة.


وأضاف المصدر أن الحريق الذي يجري التحقق من أسبابه خلف أضرارا مادية في قسم من المنزل ومحتوياته.


في الوقت ذاته أوضح مصدر في مركز إطفاء دمشق أن عناصره تمكنوا من احتواء الحريق في حيز من المنزل قبل أن تتمدد النيران إلى باقي أقسامه.