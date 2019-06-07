إصابة تسعة أطفال بالألعاب و المفرقعات النارية واستخدام السكاكين بمشاجرات بين المراهقين

أصيب تسعة أطفال من بلدة خان أرنبة بالقنيطرة مساء أول أيام عيد الفطر بإصابات مختلفة نتيجة الألعاب النارية و المفرقعات و التي انتشرت بشكل كبير خلال هذا العيد.



وأفاد أحد أولياء الامور أن ابنه الوحيد ( ٧ سنوات ) أصيب مساء أمس الأربعاء باصابات طفيفية في قدمه و جانب عينه اليسرى ، إضافة إلى إصابات متعددة لبعض الأطفال نتيجة لعب بعض الصبية و المراهقين بالألعاب النارية و المفرقات ذات الأصوات الكبيرة و المنتشرة في كثير من المحال التجارية ، عدا عن الأصوات القوية و التي تسبب ازعاجا كبيرا للمواطنين و لساعات متأخرة ليلا ، متسائلا عن غياب الجهات المعنية عن ساحات الألعاب و الأهم كيفية و طريقة وصول تلك الألعاب النارية و المفرقعات و البنادق و مسدسات الخرز ألى أيدي الأطفال.



وذكرت مصادر محلية حدوث مشاجرات بين عدد من المراهقين في ساحة الألعاب ببلدة خان أرنبة حيث استخدم البعض السكاكين و لكن دون حدوث أيةإصابة أو أذية بين المتشاجرين.



ودعا مدير صحة القنيطرة عوض العلي الأهالي بضرورة مراقبة أبنائهم خلال العيد و الابتعاد عن كل ما يتسبب لهم بأذية و تجنب استعمال مسدسات الخرز و الألعاب النارية و المفرقعات حيث تكثر الإصابات العينية و الحروق و هي الحالات التي تراجع المشافي إضافة الى الكسور نتيجة الألعاب غير المحمية ، مطالبا الأهالي التأكيد على أطفالهم تجنب تناول الأطعمة المكشوفة أو التي يشك بسلامتها مثل البوظة و كذللك الحلويات و الشرابات ذات الأصبغة حفاظا على سلامة أطفالهم.



الوطن اون لاين