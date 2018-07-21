إصابة أربعة يمنيين إثر عدوان جديد للنظام السعودي على صعدة

أصيب أربعة يمنيين إثر غارات جديدة لطيران تحالف العدوان الذي يقوده النظام السعودي وقصفه مناطق سكنية في محافظة صعدة اليمنية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن امرأتين ورجلاً أصيبوا بغارة لطيران العدوان السعودي أثناء مرورهم في الطريق العام بمنطقة عكوان في مديرية الصفراء بصعدة كما أصيب يمني وتضررت ممتلكات عدد من اليمنيين جراء تجدد القصف الصاروخي والمدفعي على مناطق سكنية بمديرية شدا الحدودية .

وكان طيران العدوان السعودي شن غارة على منطقة الأزهور بمديرية رازح الحدودية التابعة للمحافظة كما استهدفت مدفعية العدوان مناطق سكنية بمديريتي رازح ومنبه الحدوديتين ما أدى إلى أضرار في ممتلكات المواطنين .

وارتقى ثمانية يمنيين وأصيب خمسة آخرون أمس الأول جراء غارة لطيران العدوان السعودي على مديرية سحار بمحافظة صعدة.

ويواصل تحالف العدوان الذى يقوده نظام بني سعود قصفه الجوي والصاروخي مستهدفاً أماكن متفرقة بمديريات محافظة صعدة ومخلفاً أضراراً مادية جسيمة فيها.